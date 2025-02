Bruno Reis anuncia Rodrigo Alves como novo secretário de Saúde

Rodrigo estava atualmente no comando da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) - Foto: Divulgação

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta segunda-feira, 10, o atual secretário de Gestão (Semge), Rodrigo Alves, como substituto de Alexandre Reis na titularidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O comunicado foi feito em coletiva de imprensa no Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal.

Rodrigo Alves é uma indicação do presidente da Câmara Municipal de Salvador e presidente do PSDB na capital baiana, Carlos Muniz, que venceu uma queda de braço com o prefeito Bruno Reis pelo cargo.

A nomeação confirma a ampliação de espaço dos tucanos na gestão municipal. O partido também tenta retomar o controle de Secretaria de Educação (SMED), hoje ocupada por Thiago Dantas, um quadro técnico.

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), que estava no comando da Saúde antes de se desincompatibilizar da função por conta das eleições, deve ir para a Secretaria de Cultura (Secult).