Muniz destrava conversa com Bruno Reis e PSDB abocanha Saúde

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) ao lado do presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz - Foto: Antonio Queirós | CMS

As negociações entre o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o PSDB, foram destravadas nesta sexta-feira, 7. O partido, que seguia resistente pela Secretaria municipal da Educação (SMED), cedeu as ofertas do gestor municipal e aceitou um novo espaço.

Trata-se da Secretaria municipal da Saúde (SMS), que assim como a SMED detém de um robusto orçamento, que chega a R$ 2,6 bilhões. O posto deve ser ocupado pelo secretário de Gestão (Semge), Rodrigo Alves, aposta dos tucanos desde o início das negociações.

Um dos motivos pela resistência da sigla para aceitar outro espaço deve-se ao acordo firmado antes das eleições. "Acordo é acordo e tem que se cumprindo", diziam alguns membros do partido, nos bastidores.

Com a nova movimentação, a expectativa é que Alves seja anunciado no cargo na próxima segunda-feira, 10. O anúncio, contudo, ainda depende do retorno de Muniz, que se recupera da Covid.

Sem a Educação, o partido que ir além e pede mais uma pasta. Também está no radar dos tucanos a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (ARSAL), segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE. O órgão, atualmente, é comandado por Marcus Passos.

As negociações estão sendo feitas entre o presidente da CMS, Carlos Muniz, o presidente estadual da sigla, Adolfo Viana, e o chefe do Executivo municipal.

Um dos argumentos do partido para pleitar mais espaço deve-se ao número de vereadores eleitos nas últimas eleições, sendo um eleito presidente pelos seus pares.

Nesse sentido, os tucanos acreditam que podem pleitear mais um espaço e tentam discutir um novo local para abrigar outros nomes, de acordo com informações obtidas por A TARDE.

O diálogo foi aberto dias após Muniz indicar o vereador Sidninho (PP), seu aliado de primeira hora, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), principal colegiado da Casa.