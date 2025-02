Uma prefeitura mais eficiente: a importância das pessoas e dos dados na gestão municipal

Rodrigo Santos Alves é secretário Municipal de Gestão

A gestão pública eficiente é indispensável para uma cidade mais justa e desenvolvida. Para alcançá-la, é fundamental investir na gestão das pessoas que compõem a Administração Municipal. São os agentes públicos que, com seu empenho, viabilizam a execução de políticas públicas e a entrega de serviços à população.

Uma das prioridades do nosso trabalho na Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE) é a compreensão dos perfis e necessidades daqueles que laboram na Prefeitura. Assim, investimos em tecnologias, capacitação e ferramentas para melhorar o gerenciamento de indicadores, oferecendo meios mais eficazes para o planejamento das ações e decisões.

Neste contexto, duas iniciativas se destacam: a primeira edição do Censo do Funcionalismo Público da Prefeitura do Salvador e a criação de painéis interativos que organizam os resultados deste levantamento e as informações detalhadas sobre os cargos municipais e seus ocupantes.

O Censo visou conhecer as realidades dos agentes públicos municipais, investigando, além dos dados sociodemográficos, aspectos de saúde, formação acadêmica e percepções sobre o trabalho. Engajar mais de 29 mil pessoas foi um desafio, mas, ao final de 34 dias, atingimos a notável marca de 92% de participação.

Os resultados revelaram, por exemplo, que a autodeclaração racial coincidiu com os dados do IBGE sobre a população de Salvador, com 84% dos agentes públicos municipais se identificando como pretos ou pardos. Outro dado relevante para a Prefeitura é que, para 90% dos participantes, o trabalho que realizam no Município tem importância alta ou muito alta. Essas e outras informações revelam um vasto horizonte de possibilidades para a nossa Administração.

A segunda iniciativa, relacionada aos painéis interativos para visualização dinâmica de dados para a gestão de pessoas no Município, se mostrou uma ferramenta fundamental. Esses painéis fornecem acesso direto a informações atualizadas e gráficos personalizáveis, o que reduz a burocracia administrativa.

Ambas as ações foram estruturadas e implementadas de forma integrada, o que representa uma inovação no modo de obtenção, tratamento e análise das informações concernentes aos agentes públicos na Prefeitura. Acreditamos que essas medidas têm o potencial de contribuir significativamente para a formulação de políticas de pessoas no Município.

Ao conhecer melhor as necessidades e competências dos nossos agentes públicos e oferecer ferramentas adequadas aos gestores, avançamos para uma Administração mais eficiente, ágil e transparente, com impacto direto no atendimento à população. Convidamos toda a sociedade a acompanhar essa transformação e a se engajar nesse processo de construção coletiva.