PSD pode efetivar fusão com PSDB ainda no 1º semestre de 2025

PSD de Glberto Kassab está otimista em conseguir a fusão no 1º semestre - Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

O PSD de Gilberto Kassab tem a expectativa de concretizar a fusão com o PSDB antes de julho deste ano. Segundo aliados de Kassab, as conversas para unificar as duas legendas estão “avançadas”.

A previsão de lideranças do PSD no Congresso Nacional é de que o acordo seja fechado ainda no primeiro trimestre de 2025, segundo informação do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Com a fusão, o PSD pode ganhar três governadores: Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Raquel Lyra (Pernambuco) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul). Atualmente filiados ao PSD, os três não teriam se oposto à negociação.

Raquel Lyra, inclusive, chegou a negociar a migração do PSDB para o PSD por conta própria. Já Eduardo Leite quase se filiou ao partido de Kassab em 2022, com a intenção de disputar a Presidência da República.

A proximidade dos governadores tucanos com o PSD é apontada por lideranças da legenda de Kassab como um fator favorável à fusão. O PSDB também é cortejado por outros partidos, como o MDB, para se fundir.

Atualmente, o PSD tem dois governadores: Ratinho Júnior (Paraná) e Fábio Mitidieri (Sergipe). Ratinho, contudo, costuma ter uma posição mais alinhada à direita. Já Mitidieri é mais ao centro.