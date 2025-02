PSD quer trocar Ministério da Pesca por Turismo no governo Lula

Presidente do PSD nacional, Gilberto Kassab - Foto: Luis Macedo | Câmara dos Deputados

O presidente Lula (PT) aguarda as eleições no Congresso Nacional para iniciar a reforma ministerial em seu governo, com vistas para o pleito de 2026. De olho na possibilidade, o PSD quer ser contemplado com uma pasta maior.

Atualmente, o partido está comandando o Ministério da Pesca, com o nome do deputado licenciado André de Paula, mas deseja trocá-lo pelo Turismo, sob batuta do deputado licenciado Celso Sabino, do União Brasil.

Segundo informações do portal Metrópoles, a bancada da sigla anda se queixando sobre o espaço que tem no governo Lula (PT), já que são aliados de primeira hora. A legenda, presidida por Gilberto Kassab, sugere alocar Sabino no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

A cúpula, contudo, ainda não conversou com o Ministério das Relações Institucionais, representado por Alexandre Padilha, ainda de acordo com o site.