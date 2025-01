Lula espera eleições no Congresso para iniciar reforma ministerial

Lula vem manifestando a aliados o desejo de fazer alterações no comando de alguns ministérios - Foto: José Cruz | Agência Brasil

A reforma ministerial planejada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ocorrer apenas após a eleição dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Ambos os pleitos estão marcados para o dia 1º de fevereiro, um sábado. A informação é do portal Metrópoles.

Lula vem manifestando a aliados o desejo de fazer alterações no comando de alguns ministérios. Segundo o mandatário, as mudanças buscam melhorar a articulação junto ao Congresso para acelerar a aprovação de pautas prioritárias.

Recentemente, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sinalizou que as mudanças poderiam ocorrer já em janeiro, inclusive antes da reunião ministerial programada para esta segunda-feira, 20.

No entanto, auxiliares de Lula ouvidos pelo portal indicam que o presidente só deve mexer na composição do governo após a definição das mesas diretoras. Até porque os novos presidentes serão ouvidos no processo de escolha dos nomes que integrarão a Esplanada.

Ventila-se também a possibilidade de os atuais presidentes Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado, assumirem cargos em ministérios após deixarem o comando das casas. O senador, por exemplo, é cotado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), hoje chefiado por Ricardo Lewandowski.