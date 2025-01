Lula convoca Padilha e começa negociações para reforma ministerial

Padilha será responsável por tratativas com partidos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), para que ele inicie as conversas com os partidos que fazem parte do governo, a fim de estruturar a reforma ministerial prevista para as próximas semanas.

Leia mais

>> Deputados cogitam pedir que Trump suspenda visto de Moraes nos EUA

>> Moraes pede que Bolsonaro mostre convite de posse de Trump

>> Barrado por Moraes, Bolsonaro confirma esposa na posse de Trump

Segundo informação do jornal Folha de S. Paulo, Lula esteve com Padilha nesta quinta-feira, 16, e orientou que o titular da Serin a tratar com as siglas possíveis mudanças nas pastas já ocupadas por elas. O presidente também pediu que o ministro escute prováveis reivindicações.

Ainda de acordo com a publicação, o período que será usado para as tratativas não coincide com o prazo recente apontado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), que afirmou que as trocas aconteceriam até o dia 21 de janeiro.

Existe ainda a expectativa de que os presidentes do Senado e Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD) e Arthur Lira (PP), sejam acomodados na reforma. O PSD, sigla de Pacheco, pode expandir o espaço na Esplanada dos Ministérios.

Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann também é apontada como uma das possíveis privilegiadas na reforma, podendo ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério do Desenvolvimento Social, ou o Ministério das Mulheres.