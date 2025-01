Deputados cogitam pedir que Trump suspenda visto de Moraes nos EUA

Negativa de Moraes foi dada na última quinta-feira, 16 - Foto: Gustavo Moreno | STF

Os deputados federais, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se movimentam para pedirem ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que suspenda o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para entrada no país.

Os parlamentares também cogitam solicitar que a medida se estenda para os familiares do magistrado. O pedido é organizado pelos deputados que pretendem ir à posse do republicano, na próxima segunda-feira, 20.

A ação é uma resposta ao embargo apresentado pela Corte à defesa do ex-mandatário brasileiro no que se refere a devolução do passaporte de Bolsonaro a fim de participar da cerimônia que vai condecorar Trump como chefe da Casa Branca.

A negativa de Moraes foi dada na última quinta-feira, 16, sob a justificativa de que “não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar". Os advogados apresentaram o pedido à Corte na sexta-feira passada, 10.