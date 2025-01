Moraes pede que Bolsonaro mostre convite de posse de Trump

Moraes pede comprovante de convite para a posse de Trump - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresente o convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, que acontece no dia 20 de janeiro.

A decisão de Moraes, publicada neste sábado, 11, pontua que a defesa de Bolsonaro, no pedido de autorização feito, apresentou apenas um e-mail que teria sido endereçado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente.

Moraes ainda pede que a defesa apresente o horário e a programação do evento. Durante sua passagem pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro manteve uma relação próxima com Trump, que na época ocupava a Casa Branca.