Bolsonaro pede autorização de Moraes para viajar aos EUA

Trump será empossado na segunda-feira, 20 - Foto: Alan Santos | PR

Convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com pedido para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes devolva seu passaporte para que ele possa participar da cerimônia.

Trump será empossado na segunda-feira, 20. Mas, Bolsonaro quer deixar o país na sexta, 17, e seguir até a quarta, 22, no país americano.

O pedido do liberal foi protocolado no fim desta tarde. O ofício é assinado pelo criminalista Celso Vilardi, que passou a integrar a defesa de Bolsonaro nesta semana, com os outros advogados.

"Os aludidos convites representam não apenas uma deferência pessoal ao peticionário, mas também o reconhecimento da relevância de sua atuação no âmbito internacional, especialmente no fortalecimento de laços diplomáticos e na defesa dos valores democráticos e republicanos que unem as duas nações", diz um trecho do pedido.

Alvo da Polícia Federal (PF), os casos envolvendo o ex-presidente implicaram na retenção do seu passaporte pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi endossada no dia 22 de outubro pelos demais ministros da Corte.