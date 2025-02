Muniz enfraquece União Brasil e indica Sidninho para assumir CCJ

Vereador Sidninho durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Salvador (CMS) - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Após reunião de portas fechadas com parte dos vereadores na tarde desta quarta-feira, 5, o presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), equalizou o tabuleiro político para formação das comissões permanentes da Casa e publicou o nome dos novos membros de cada colegiado.

A novidade consta na edição extra do Diário Oficial do Legislativo (DOL) de hoje, e chama atenção o nome do vereador Sidninho (PP), como indicado ao posto de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), considerada a mais importante da Casa.

Minutos antes do fechamento de questão, era dada como certa a indicação do vereador Duda Sanches (União Brasil) ao posto, pelo critério da proporcionalidade partidária. Assim como nos outros anos, o União por ser o maior partido da casa, assumiria o colegiado.

Além de preterir a indicação de Duda, Muniz também vetou a indicação do nome do vereadorMarcelo Guimarães Neto, filho do ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, como membro titular do colegiado.

O nome de Sidninho à frente da comissão surge em meio ao imbróglio entre o PSDB e o prefeito Bruno Reis (União Brasil) devido à falta de acordo para que a sigla assuma o comando da Secretaria da Educação (SMED), com a indicação de Rodrigo Alves.

A negociação para troca de titularidade da pasta ocorreu durante as conversas para o período eleitoral entre Bruno e Muniz. Na última reunião entre os políticos, com a presença virtual do presidente do partido, Adolfo Viana, as discussões não saíram do zero a zero.

CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é responsável por analisar e deliberar os projetos de lei do Executivo para votação em plenário.

A votação para presidente e vice-presidente de cada comissão será realizada na tarde da próxima quinta-feira, 6, às 14h.

Veja como ficou composição

Membros

Sidninho (PP);

Aladilce (PCdoB);

Maurício Trindade (PP);

Rodrigo Amaral (PSDB);

Júlio Santos (Republicanos);

Duda Sanches (União Brasil).

Suplentes

1º Marta Rodrigues (PT);

2º Kiki Bispo (União Brasil).