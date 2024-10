Filho do ex-presidente do Bahia diz que será ‘voz’ da juventude na CMS

Jovem eleito pelo União Brasil, partido do prefeito reeleito Bruno Reis, com 8.873 voto - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

O filho do ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Neto, é um dos vereadores jovem eleito que conquistou um mandato na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Nesta terça-feira, 8, ele acompanhou a primeira sessão plenária pós-eleição e falou sobre como atuará na casa legislativa, a partir de janeiro de 2025.

“Nós queremos aqui implantar discussões sobre esportes, debater o primeiro emprego, a implantação de uma secretaria da juventude”, disse o jovem.

Com apenas 20 anos, o jovem eleito pelo União Brasil, partido do prefeito reeleito Bruno Reis, com 8.873 votos, afirmou que tentará uma “interlocução” com os seus pares para tomar decisões na casa legislativa.

“Vamos buscar ao máximo ter essa interlocução com os vereadores mais experientes. A eleição de 2024 demonstrou uma grande renovação na Câmara Municipal com a juventude entrando com força. Teremos que discutir com todos os vereadores para entender o funcionamento da casa”, acrescentou.

Ele é o segundo vereador mais jovem eleito para a Câmara Municipal de Salvador na próxima legislatura.