Sandro Filho é o vereador mais jovem eleito em Salvador

Novo parlamentar é conhecido por seus envolvimentos em diversas polêmicas - Foto: Divulgação

Liderança do MBL (Movimento Brasil Livre), Sandro Filho, surpreendeu nas eleições municipais, decididas na noite de domingo, 7, e foi eleito o vereador mais jovem de Salvador, com apenas 19 anos.

Sandro Filho é um dos quadros do PP, que após 12 anos elegeu cinco parlamentares na Câmara Municipal de Salvador (CMS), e se tornou edil com 12.565 votos.

O novo parlamentar é conhecido por seus envolvimentos em diversas polêmicas com as figuras públicas. A mais recente foi com o segundo colocado na corrida pela prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), quando o agora edil questionou o psolista sobre a segurança pública. Os políticos quase chegam às vias de fato, na ocasião.

Nas redes sociais, ele se posiciona como “cristão, guiado por Deus” e diz que “Salvador escolheu a mudança” ao elegê-lo.