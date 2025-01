"Vamos ter paciência”, diz Paulo Magalhães sobre assumir a CCJ

Vereador Paulo Magalhães Júnior - Foto: Valdemiro Lopes

Cotado como um dos principais nomes para assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ) da Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Paulo Magalhães Júnior (União Brasil), comentou, na manhã desta quinta-feira, 9, sobre as expectativas em relação à possibilidade.

“Vamos ter um pouco de paciência e prudência. Depende também da indicação dos líderes partidários, respeitando a proporcionalidade. Estão dizendo muito que o meu nome está cotado para ser por que eu não fui para Mesa [Diretora] e isso levou todo mundo a acreditar que eu estaria fazendo parte mais uma vez da CCJ, que é a Comissão mais importante da Casa, onde todos os projetos nascem , onde tudo que é aprovado para nossa cidade começa lá”, declarou, durante entrevista ao programa “Isso é Bahia”, da rádio A TARDE FM.

Leia também:

>> Prefeito de Porto Seguro aumenta tarifa do transporte para R$ 5

>> Mujica desiste de tratamento contra o câncer: “Estou morrendo”

>> Coronel ironiza fala de Wagner sobre chapa em 2026: “Apressado come cru"



Obedecendo o critério de proporcionalidade regimental, a CCJ deve seguir com o União Brasil, que elegeu sete vereadores para a 20º Legislatura.

O Portal A TARDE apurou com fontes ligadas ao Plenário Cosme de Farias que o vereador alcançou rendimento satisfatório à frente do colegiado e deve ser mantido no posto quando a Câmara retomar os trabalhos em fevereiro. A sessão de retorno está marcada para o dia 3 de fevereiro.

Confira a entrevista na íntegra: