Coronel ironiza fala de Wagner sobre chapa em 2026: “Apressado come cru"

O senador Angelo Coronel (PSD) comentou a fala de Jaques Wagner (PT) sobre a possibilidade do PT ocupar as três principais vagas na chapa majoritária de 2026.

Em entrevista ao jornal A TARDE publicada na última segunda-feira, 6, o petista disse enxergar como “muito natural” uma chapa composta por três governadores, que seria formada por ele mesmo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o atual chefe do Executivo baiano, Jerônimo Rodrigues. Caso essa seja a composição, o pessedista estaria de fora.

Ao jornal Folha de SP. Coronel tratou com ironia a proposta que o exclui da disputa ao Senado. “O PT tem todo direito de escalar seu time nas posições que bem desejar. Acredito que irão indicar os quatro componentes da majoritária. Deverá ser uma chapa 100% puro-sangue”, afirmou o senador à Folha.

Ele destacou que PSD está unido e só vai se pronunciar sobre as eleições em março de 2026. “Em política, uma semana é uma eternidade, imagine dois anos. O apressado come cru.”

“Chapa forte”

Questionado sobre o assunto, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu que “não vai haver racha” no grupo governista, caso o PT ocupe os principais lugares da chapa majoritária em 2026. A ideia, segundo ele, é montar uma chapa forte para a disputa das eleições estaduais.

“A gente sempre que montou as chapas para Wagner duas vezes, para Rui duas vezes e comigo, foi dialogando. A caixa não pode não caber todo mundo, então na caixa se não cabe naqueles cargos também não pode ficar de fora. Nós nunca deixamos ninguém de fora, sempre temos ali as arrumações e é natural da política isso. Então, eu espero que a gente possa chegar também em um consenso. Que a gente possa montar uma chapa forte, uma chapa firme”, avaliou o governador sobre a fala do aliado.