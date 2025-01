Prefeito de Porto Seguro aumenta tarifa do transporte para R$ 5

Tarifa do transporte público em Porto Seguro será de R$ 5,00 - Foto: Reprodução / Radar News

A população de Porto Seguro passará a pagar, a partir do dia 13 de janeiro, R$ 5 de tarifa do transporte público coletivo. O novo valor foi publicado em decreto no Diário Oficial do Município, na edição da terça-feira, 7.

Atualmente, a passagem de ônibus está no valor de R$ 4, 50, o que representa um aumento de R$ 0,50 (50 centavos). Na publicação, a gestão municipal, atualmente nas mãos do prefeito Jânio Natal (PL), justifica o reajuste com base na "elevação dos custos operacionais do transporte coletivo urbano e distrital, consoante planilha apresentada pelas empresas prestadoras do serviço".

A Prefeitura ainda argumenta que é dever do município promover o reajuste para garantir o equilíbrio entre os setores público e privado.

"Fica concedido reajuste sobre a tarifa do transporte coletivo municipal urbano, na sede do município, sendo doravante fixada em R$ 5,00 [...] Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 00h00 do dia 13 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário", diz o decreto.