Com gestão herdada de Suzana, Andrei decreta calamidade em Juazeiro

Andrei da Caixa, prefeito de Juazeiro - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O prefeito recém eleito de Juazeiro, cidade a 512,8 km de Salvador, Andrei Gonçalves, conhecido como Andrei da Caixa (MDB), decretou situação de calamidade financeira e implementou medidas de contenção de despesas.

Conforme documento de anúncio, a medida vigorará pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado em caso de necessidade justificada.

Durante o período de vigência da situação de calamidade serão vedados algumas ações para evitar gastos como:

- realização de jornada extraordinária de trabalho;

- autorização e o pagamento de diárias de viagem;

- despesas com hospedagem;

- despesas com transporte intermunicipal e/ou interestadual.

Além disso, a prefeitura estabeleceu metas de economia para a administração do município como redução de 20%, no mínimo, no consumo de energia elétrica e de 30% no consumo de combustível.

Andrei herdou a gestão de Suzana Ramos (PSDB) que tentou a reeleição, mas foi derrotada e ficou em segundo lugar na disputa eleitoral.