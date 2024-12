Andrei da Caixa aposta em parcerias para tirar Juazeiro da crise

Andrei da Caixa (MDB), prefeito eleito de Juazeiro - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

Prefeito eleito para a próxima gestão em Juazeiro, o emedebista Andrei da Caixa afirmou que a cidade do Vale do Sao Francisco vive um cenário de crise, sobretudo no endividamento, por consequência da gestão da prefeita Suzana Ramos (PSDB).

E mesmo que só tome posse em janeiro, o político afirmou já estar trabalhando junto aos governos estadual e federal, a quem chamou de "parceiros", para mitigar os problemas da Terra das Carrancas e iniciar sua gestão com o pé direito.

Presente no 1º Encontro Regional – Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos da Bahia, promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI-PR) em parceria com a CAIXA e o Governo do Estado da Bahia nesta sexta, 13, em Salvador, o gestor conversou com A TARDE sobre a situação fiscal do município, ao qual atribuiu um cenário de "crise muito forte", e como pretende abordar o assunto dentro do executivo.

"Do ponto de vista financeiro, de acordo com o MInistério da Fazenda, Juazeiro é a 10ª cidade mais endividada do país e a cidade mais endividada da Bahia. É um cenário de crise muito forte. Por exemplo, temos um parcelamento da gestão atual com o instituto de previdência da ordem de mais de R$ 70 milhões e isso fica de herança pra gente. Fomos eleitos para resolver esses problemas, vamos correr para tentar solucionar e fortalecer a nossa parceria com o governo estadual e o federal para conseguir os recursos que Juazeiro precisa, pois se for com recursos próprios, a cidade encontrará muita dificuldade", pontuou.

Servidor público de carreira da Caixa Econômica Federal, Andrei revelou ainda algumas das iniciativas que já foram amarradas por sua gestão.

"Ontem fomos contemplados com 180 unidades habitacionais do programa de habitação do Governo do Estado, um claro sinal de que esse governo está abraçado e atento para as necessidades de Juazeiro. Tivemos uma reunião com o ministro Rui Costa, onde discutimos várias das questões de Juazeiro, e acertamos que a ordem de serviço para o Canal do Sertão, com um investimento de R$ 120 milhões para a construção de 10km, será expedida em breve. Essa obra irá levar água para o sertão da Bahia e são ações que, mesmo antes de tomar posse, já estamos conseguindo conquistar para Juazeiro através dessa parceria. Acredito que os próximo 4 anos serão de muita força para nossa cidade", pontuou.