Andrei da Caixa inicia mandato e fala em progresso em Juazeiro

Andrei da Caixa (MDB) citou o compromisso com povo de Juazeiro e destacou importância da participação popular - Foto: Divulgação

Iniciando nova jornada na política, tomou posse nesta quarta-feira, 1, o prefeito eleito de Juazeiro, Andrei Gonçalves, conhecido como Andrei da Caixa (MDB). Também tomaram posse o vice-prefeito, Tiano Félix, bem como os vereadores eleitos.

A cerimônia reuniu mais de mil pessoas e pelo menos outras duas mil que acompanharam ao vivo pela transmissão no Instagram e no canal do YouTube do gestor.

A solenidade foi marcada por momentos como a entrega da bandeira de Juazeiro por um grupo representando a diversidade da população. A ação rememorou a campanha eleitoral de Andrei, na qual percorreu cada canto do município levando a bandeira como símbolo de união e compromisso com os juazeirenses.

Outro destaque foi a apresentação da cantora gospel Damares Andrade, que interpretou o Hino Nacional. O sanfoneiro e secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Targino Gondim, foi o responsável por cantar o Hino de Juazeiro ao som da sanfona.

O evento foi encerrado com a energia da juventude do Grupo Talentoso, composto por alunos do CIEB - Rui Barbosa, que agitou o público

No primeiro discurso como prefeito, Andrei reafirmou o compromisso com o povo de Juazeiro e destacou a importância da participação popular na construção de um governo democrático e inclusivo.

"Hoje é o início de um novo capítulo para Juazeiro, e eu convido todos vocês a caminharmos juntos, de mãos dadas, superando desafios, trabalhando em unidade, rumo a um tempo de conquistas e realizações "porque viver é melhor que sonhar". Parafraseando o nosso Hino, "Juazeiro Terra Amada. Lutaremos por ter progresso". Vamos viver uma nova Juazeiro. O futuro chegou, conclamou o prefeito.

Após a posse, foi realizada a eleição para a presidência da Câmara Municipal, na qual o vereador Mitu do Sindicato foi escolhido para liderar o Legislativo municipal.

O evento contou com a presença do secretário da Casa Civil do Estado, Afonso Florence, representando o governador Jerônimo Rodrigues, e mais dois secretários de Estado, Tiago Pereira, Coordenador do Bahia Sem Fome e Tum, secretário Agricultura, o deputado Zó, além de diversas autoridades municipais, estaduais e lideranças comunitárias.