União Brasil é indicado apenas para uma comissão na Câmara; veja

Indicação foi publicada pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB) - Foto: Antônio Queirós | CMS

O partido do prefeito Bruno Reis, União Brasil, assumirá apenas uma presidência das 13 comissões permanentes da Câmara Municipal de Salvador (CMS). Após reunião com parte dos vereadores, o prefeito Carlos Muniz (PSDB) bateu o martelo e publicou as indicações de cada colegiado.

Para o União Brasil, Muniz reservou apenas a Comissão de Planejamento e Meio Ambiente, que neste ano, assumirá a função de debater o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). O colegiado será comandado pelo vereador Paulo Magalhães Jr.

Como antecipado pelo Portal A TARDE, havia expectativa do partido assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pelo critério da proporcionalidade. No entanto, o tucano preteriu a indicação de Duda Sanches e sinalizou o nome de Sidninho para a função.

Reparação fica com PT; Defesa dos Direitos da Mulher, com Republicanos; Assistência Social e direitos das pessoas com deficiência, com PL; Cultura com o PSB.

A votação para presidente e vice-presidente de cada comissão será realizada na tarde da próxima quinta-feira, 6, às 14h.

Veja como ficou a formação das principais comissões

Planejamento urbano e meio ambiente

Membros

Paulo Magalhães Júnior (União Brasil);

Rodrigo Amaral (PSDB);

Sidninho (PP);

Randerson Leal (Podemos);

Maurício Trindade (PP);

Hélio Ferreira (PCdoB);

Alexandre Aleluia (PL).

Suplentes

1º Julio Santos (Republicanos);

2º Kênio Rezende.

Finanças, Orçamento e Fiscalização

Membros

Daniel Alves (PSDB);

Paulo Magalhães Júnior (União Brasil);

Marta Rodrigues (PT);

Alexandre Aleluia (PL);

Kel Torres (Republicanos);

Roberta Caires (PDT);

Dr. David Rios (MDB).

Suplentes

1º George - O Gordinho da Favela (PP);

Omarzinho (PDT).

Transporte, Trânsito e Serviços públicos municipais

Hélio Ferreira (PCdoB);

Anderson Ninho (PDT);

Professor Hamilton Assis (Psol);

Fábio Souza (PRD);

Sandro Filho (PP);

Kiki Bispo (União Brasil);

Marcelo Guimarães Neto (União);

Suplentes

1º Dr. David Rios (MDB);

2º Duda Sanches (União).

Direitos do cidadão e defesa do consumidor

Membros

Roberta Caires (PDT);

Jorge Araújo Repórter (PP);

Téo Senna (PSDB);

Sandro Filho (PP);

Isabela Sousa (Cidadania);

George - O Gordinho da Favela (PP);

Kênio Rezende (PRD).

Suplentes

1º Anderson Ninho (PDT);

2º Alexandre Aleluia (PL).

Educação, Esportes e Lazer

Membros

Cris Correia (PSDB);

Téo Senna (PSDB);

André Fraga (PV);

Silvio Humberto (PSB);

Aladilce (PCdoB);

Roberta Caires (PDT);

Kênio Rezende (PRD);

Suplentes

1º Daniel Alves (PSDB)

2º Jorge Araújo Repórter (PP);

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais

João Cláudio Bacelar (Podemos);

Marcelle Moraes (União);

Luiz Carlos (Republicanos);

Daniel Alves (PSDB);

Randerson Leal (Podemos);

Alberto Braga (União);

Marcelo Guimarães Neto (União);

Suplentes

1º Felipe Santana (PSD);

2º Débora Santana (PDT).