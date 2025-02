Com PSDB na Saúde, Ana Paula Matos deve assumir Secult

Vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT) - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT),está com caminhos abertos para assumir a Secretaria Municipal da Cultura (Secult) em meio às tratativas para o PSDB assumir a Saúde com Rodrigo Alves.

Se confirmada a nomeação de Alves, a pedetista não poderá voltar para a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), pasta que comandou até meados de 2024. Com isso, ela ganha novos rumos no governo Reis.

A ‘número 2’ de Bruno é ventilada para assumir a Cultura desde a saída do empresário Pedro Tourinho, que retornou à iniciativa privada, no mês passado. Ana, inclusive, foi indicada pelo ex-secretário, responsável por 'levantar a bola' da vice para que ela fosse a sua substituta, de acordo com informações chegadas ao Portal A TARDE.

Já o secretário interino da Secult, Walter Pinto Jr., deve se manter na pasta e retorna ao posto de subsecretário.



Nos bastidores, circula que o impasse na nomeação da pedetista deve-se aos acordos travados pelo PSDB, que seguia resistente em abrir mão da Educação.