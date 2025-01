Ana Paula se posiciona sobre possibilidade de suceder Bruno em 2028

Ana Paula Matos (PDT) afirma ainda que seu "interesse é servir a cidade" - Foto: Divulgação

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) afirmou nesta quarta-feira, 8, que se for da vontade do povo e do seu grupo político não declinará o projeto de ser prefeita de Salvador na próxima eleição municipal, que acontece em outubro de 2028.

“O meu interesse é servir a cidade. Eu sou funcionária de carreira da Petrobras. Onde eu vou, eu tento entender e faço com que as pessoas entendam que eu sou uma servidora pública e que preciso dar o meu melhor”, disse a pedetista durante a entrega do projeto Morar Melhor, no bairro de Paripe.

“Óbvio que se for interesse do povo, do grupo político, do prefeito e sobretudo, à vontade de Deus, eu me apresentarei. Eu não vou faltar à cidade. Mas, eu entendo que a cidade tem que respeitar cada passo e cada momento”, acrescentou.

Leia também

>>Comando da Secult deve ficar entre Ana Paula e Walter Pinto

>>Bruno Reis fará viagem ao Benin e Ana Paula assumirá prefeitura

>>Bruno Reis toma posse para seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Salvador

A pedetista, contudo, afirmou que as discussões sobre a sucessão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) ainda estão distantes e que agora o seu compromisso é “servir a cidade como vice-prefeita”.

“Isso não vai se decidir agora. [...]. Cargo majoritário é destino. A história mostra isso. Se alguém tivesse dito antes do momento que eu assumi como vice, quatro anos antes, que eu seria vice, talvez vocês não acreditassem, porque eu nunca me posicionei para uma carreira política. Eu não era nem filiada quatro anos antes. O que eu posso dizer é que se o povo quiser, eu vou estar pronta”, declarou.

Veja também

>> “Fazer mandato melhor do que o primeiro”, diz Bruno Reis em diplomação

>>Prefeito de Salvador sanciona aumento do próprio salário

A vice-prefeita também pontuou que a função que exerce na gestão municipal já a prepara para assumir futuramente a prefeitura.

“Já é uma honra estar aqui. E eu tenho dito também que para você ocupar essa função de vice-prefeito, você tem que estar preparado para ser prefeito, como agora, eu vou por alguns dias assumir esse cargo. Então, se eu for convocada, se for o que o povo quiser, estarei pronta. Mas isso não vai se decidir agora”, frisou.

Ana, inclusive, já assume a gestão municipal na quinta-feira, 9, e fará a sua primeira agenda como prefeita em exercício, no Palácio Thomé de Souza, quando apresentará à imprensa a nova regulamentação do transporte escolar.

Nos bastidores, o nome da pedetista integra a bolsa de apostas como possível sucessora do prefeito, por ser diretamente ligada a Reis e possuir a sua confiança. A movimentação, contudo, desagrada o deputado federal Leo Prates (PDT) que se credencia ao posto para o pleito de 2028.