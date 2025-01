Prefeito de Salvador sanciona aumento do próprio salário

Projeto foi aprovado na Câmara Municipal de Salvador, na última terça - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sancionou nesta sexta-feira, 20, o aumento do seu próprio salário, e foi aprovado na Câmara Municipal, na última sessão do ano. A mudança consta no Diário Oficial do Município (DOM)

Os vencimentos mensais do gestor municipal saíram de R$ 26 mil para R$ 32.042,35, que passarão a ser pagos a partir de 1º de janeiro, conforme consta no documento. O reajuste chancelado pela casa legislativa ao chefe do Executivo é de 25%.

Leia também



>> Em Salvador, rua Olavo de Carvalho faz esquina com a rua Karl Marx

>> Fabrizzio Muller e Ivete Sacramento devem deixar governo Bruno Reis

>>Câmara de Salvador avança para desatar dívida de R$ 60 milhões

No mesmo documento, Bruno também sancionou o acréscimo no salário da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), que passará a ganhar R$ 30.440,23. O mesmo valor será pago aos secretários da cidade. A mudança também começa a valer no primeiro dia do ano.

Já os vereadores da capital que tiveram um reajuste de R$ 2 mil em seus vencimentos, e passarão a ganhar R$ 26.080,98, terão os vencimentos alterados a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem, um dia antes da posse dos eleitos.