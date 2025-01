Câmara de Salvador avança para desatar dívida de R$ 60 milhões

Fachada da Câmara Municipal de Salvador (CMS) - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) possui uma dívida antiga de R$ 60 milhões, acumulada por muitos anos com servidores ativos e inativos do Legislativo. O débito deve-se à conversão dos salários para a Unidade Real de Valor (URV), ação implementada durante a transição para o Plano Real, em 1994.

Leia mais

>> “Fazer mandato melhor do que o primeiro”, diz Bruno Reis em diplomação

>> Oposição vota contra nomeação de rua Olavo de Carvalho em Salvador

>>Vereadores de Salvador têm salário mais alto entre as capitais

Tentando desatar o déficit milionário, o presidente da casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), contratou uma consultoria contábil para iniciar o processo de análise dos cálculos processuais relacionados ao acordo judicial que segue em tramitação na 6ª Vara da Fazenda Pública.

A empresa que ficará responsável pela análise é a Maximus consultoria empresarial LTDA, com sede no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Legislativo (DOL), da última quarta-feira, 18, o empreendimento embolsará R$ 36 mil pelo serviço prestado à CMS. Enquanto o processo, por sua vez, gira em torno de R$ 42,2 milhões.