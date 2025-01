Carlos Muniz é diplomado vereador pelo TRE-BA para 5º mandato

Carlos Muniz também participou da Mesa do evento - Foto: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz (PSDB), foi diplomado, nesta quarta-feira, 18, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), para seu quinto mandato de vereador. Ele teve nessas eleições 24.040 votos.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do órgão, desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Carlos Muniz também participou da Mesa do evento.

“A Justiça Eleitoral conduziu o processo com transparência e eficiência. Parabenizo os membros desta Corte e boa sorte aos outros diplomados. Ao prefeito Bruno Reis, à vice-prefeita Ana Paula e a meus pares na Câmara Municipal de Salvador. Seguiremos trabalhando pela cidade", disse Carlos Muniz.

"Também agradeço a todos que votaram em mim e seguirei firme no trabalho pela população de Salvador. Tenho como umas das minhas principais bandeiras a luta pela saúde e melhorias do transporte público, dentre outros benefícios sociais necessários para todos”, disse Carlos Muniz.

Mandatos

Em 2008, ele foi eleito para ocupar uma vaga no Legislativo da capital baiana, com 6.544 votos. Na eleição de 2012, renovou o mandato para o período de 2013 a 2016 como o vereador mais votado de Salvador, com 16.959 votos. Em outubro de 2016, fui reeleito com 13.129 votos. Em 2020, foi reeleito para o quarto mandato, com 9.118 votos.