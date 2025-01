Bruno Reis promete não fazer “grandes mudanças” no secretariado

Ao lado da vice Ana Paula Matos, Bruno Reis garantiu poucas alterações na estrutura do governo - Foto: Eduardo Dias/ Ag A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) reforçou a promessa, em entrevista à imprensa nesta quarta-feira, 18, de não realizar uma grande alteração em seu secretariado de governo para o segundo mandato. De acordo com o gestor municipal, as mudanças devem ser pontuais e podem ocorrer só depois de iniciado o ano de 2025.

“Não tem informação, porque realmente não está tendo conversas nem movimentações nesse sentido. Eu tenho dito que não estou preso à data do dia 1º [de janeiro de 2025]. Também estou dizendo que não terão grandes mudanças. Há dois anos, eu fiz uma reforma profunda no meu governo, formado por técnicos, por pessoas da área, por pessoas qualificadas, que performaram bem, fizeram entregas e têm um conjunto de entregas em curso para acontecerem”, declarou o prefeito, antes da cerimônia de diplomação para seu segundo mandato.

Bruno Reis também ressaltou que as saídas de secretários, em sua maioria, devem ocorrer a pedido dos próprios gestores. É o caso, por exemplo, do titular da pasta de Cultura e Turismo (Secult), o empresário Pedro Tourinho, que deseja retornar às suas atividades na iniciativa privada.

“Eu vou fazer substituições diante de algumas necessidades que surgiram, de pessoas que já têm um tempo maior nos cargos e querem até dar oportunidade para que outros possam se destacar. Têm pessoas que vão retornar para a iniciativa privada e estão pedindo para deixar o governo, porque deram sua contribuição. Então, com base nessas necessidades e alguns ajustes que tẽm que ser feitos, nós vamos fazer as mudanças. Mas elas não necessariamente vão ter que ser feitas no dia 1º de janeiro”, garantiu.