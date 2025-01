"Construção coletiva", prega Hamilton Assis sobre vitória nas urnas

Hamilton recebe diploma como vereador de Salvador - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Vereador eleito de Salvador com 7.691 votos, Hamilton Assis (Psol) afirmou em conversa com o Portal A TARDE, durante a diplomação do seu mandato, nesta quarta-feira, 18, que a sua vitória é fruto de uma "construção coletiva".

Hamilton Assis, que pontuou algumas prioridades do seu futuro mandato, como o debate sobre mobilidade urbana, destacou a importância de representar, ao lado da sua correligionária eleita, Eliete Paraguassu, todos os colegas de partido e de pautas que se empenharam durante o processo eleitoral.

"Uma grande satisfação estar aqui para participar dessa diplomação, primeiro que a gente está cumprindo uma tarefa, porque somos representantes, porque todo o mandato e a campanha foi uma construção coletiva, e a gente quer transformar essa diplomação em um ato de compreensão de que o papel que estamos cumprindo nesse processo, embora formal, é de representação de milhares de companheiros. Alegria muito grande", afirmou Hamilton, que revelou as expectativas de atuação do seu mandato.

"Nossa expectativa, elas são as melhores possíveis. A construção de campanha que fizemos teve uma pauta programática muito bem definida, e também a pauta do direito à cidade, que é um debate muito caro, precisamos ver alguma questões [...] Além do debate da privatização das praias", pontuou o vereador eleito.

"Outro debate importante para a gente é sobre a mobilidade urbana, porque ela envolve um processo de segregação socioespacial da nossa população [...] Por isso a defesa da tarifa zero vai ser importante para democratizar a mobilidade urbana de Salvador", completou.

O Psol terá, com Hamilton e Eliete, sua maior bancada na Câmara de Salvador até aqui. Nas duas últimas legislaturas, a sigla teve apenas um vereador (Hilton Coelho/Marcos Mendes/Laina Pretas por Salvador).