Bruno Reis anuncia saída de Pedro Tourinho da Secretaria da Cultura

Secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), confirmou a saída, em sua gestão, do secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho. A declaração do gestor aconteceu neste domingo, 8, após missa solene do dia da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Basílica Santuário, localizada no Comércio.

Segundo o prefeito, ele discute com o atual titular da Secult para que a decisão seja tomada em conjunta. Os dois devem debater ainda sobre a transição do órgão.