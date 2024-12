Aposta da Bahia leva R$ 50 mil na Mega-Sena; saiba qual a cidade

Uma aposta de Belo Horizonte (MG) acertou sozinha os seis números sorteados e levará para casa R$ 28 milhões - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O sorteio do concurso 2805 da Mega-Sena de sábado, 7, premiou uma aposta vinda da Bahia. Um jogador de Santa Maria da Vitória, no Extremo-Oeste do estado, acertou a quina e levou R$ 50 mil em um jogo feito pela internet e em cota única, que é quando o valor não precisa ser dividido, como em um bolão.

As dezenas sorteadas foram: 01, 06, 24, 47, 55 e 58. Uma aposta de Belo Horizonte (MG) acertou sozinha os seis números sorteados e levará para casa R$ 28 milhões.

Ao todo, 60 pessoas acertaram a quina e vão ganhar R$ 50.629,15. Mais de três mil apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 1.130,40.

O próximo concurso será na terça-feira (10) com valor estimado em R$ 3,5 milhões.