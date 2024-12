Polícia investiga morte de ganhador da Mega-Sena

Siqueira sofreu um mal súbito - Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de Antônio Lopes de Siqueira, de 71 anos. Ele faleceu nessa quarta-feira, 4 durante um procedimento odontológico em Cuiabá (MT). Ele havia ganhado R$ 201,9 milhões no sorteio realizado no último dia 9 de novembro.

Segundo informações da família, Siqueira sofreu um mal súbito por volta das 10h, enquanto estava na clínica odontológica. Apesar de estar feliz e sem problemas de saúde conhecidos, a causa da morte ainda é investigada.



O corpo do homem será submetido ao exame de necropsia. O laudo será repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), que abriu investigações para apurar as circunstâncias da morte de Antônio. Antônio era comprador e vendedor de gado em Mato Grosso. Ele deixa quatro filhos.

As dezenas sorteadas no concurso 2.795, o maior do ano na Mega-Sena, são: 13 – 16 – 33 – 43 – 46 – 55. A aposta foi registrada pessoalmente na Lotérica Ipiranga, em Cuiabá.