Ganhador da Mega-Sena morre 24 dias após conquistar prêmio milionário

A morte aconteceu 24 dias após ele se tornar milionário - Foto: Reprodução / Metropoles

Antônio Lopes de Siqueira, de 71 anos, pecuarista e vencedor do maior prêmio da Mega-Sena de 2024, faleceu na manhã desta quarta-feira, 4, durante um procedimento odontológico em Cuiabá (MT). Ele havia ganhado R$ 201,9 milhões no sorteio realizado no último dia 9 de novembro.

Segundo informações da família, Siqueira sofreu um mal súbito por volta das 10h, enquanto estava na clínica odontológica. Apesar de estar feliz e sem problemas de saúde conhecidos, a causa da morte ainda é investigada. O Instituto Médico Legal (IML) realizará perícia para confirmar os motivos do falecimento, sob acompanhamento da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Leia também:

>> Estudante atira contra rosto de colega dentro de escola

>> Oh Polêmico revela estado de saúde após internação

>> Operação resgata 15 trabalhadores em condições análogas à escravidão

A morte aconteceu 24 dias após ele se tornar milionário, com uma aposta única que levou o prêmio total. Pecuarista conhecido na região, Siqueira trabalhava com compra e venda de gado e deixa quatro filhos.