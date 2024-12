Estudante atira contra rosto de colega dentro de escola

- Foto: Reprodução

Uma estudante de 17 anos atirou no rosto de um adolescente de 16 dentro de uma escola particular de Teresina (PI), na manhã desta quarta-feira 4. O garoto foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina e seu estado de saúde é grave.

Os dois estudam na mesma sala do colégio CPI, localizado no centro da capital piauiense. Os disparos aconteceram no refeitório da unidade.

A menor foi apreendida pela Polícia Civil e encaminhada para a Delegacia do Menor Infrator. Durante depoimento, a adolescente se manteve em silêncio.

Os policiais encontraram na bolsa da estudante um faca e uma pistola, que seria de seu pai, que é um policial militar. A Polícia informou que vai abrir uma apuração para investigar o caso.

Em nota, o colégio expressou ‘profunda consternação’ diante do episódio e afirmou que vai contribuir com as autoridades. A escola suspendeu as atividades nesta quarta-feira 4.