Operação resgata 15 trabalhadores em condições análogas à escravidão

O local só pôde ser alcançado após três dias de viagem de barco. - Foto: Divulgação / Polícia Federal

Uma operação conjunta da Polícia Federal, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul resgatou 15 trabalhadores que viviam em condições degradantes e sob restrição de liberdade em uma fazenda localizada no Pantanal Sul-Mato-Grossense.

A ação foi deflagrada após denúncias que apontaram graves violações de direitos, incluindo a privação de água potável, alimentação insuficiente e a imposição de restrições à liberdade de locomoção dos trabalhadores, que estavam em uma área remota de difícil acesso. O local só pôde ser alcançado após três dias de viagem de barco.

A água fornecida era suja e imprópria para consumo, o que causava episódios frequentes de diarreia | Foto: Divulgação / Polícia Federal

Segundo as investigações, as condições de vida na fazenda eram desumanas. A água fornecida era suja e imprópria para consumo, o que causava episódios frequentes de diarreia. A alimentação era fornecida de forma escassa, fazendo com que os trabalhadores precisassem caçar para complementar suas refeições.

Os alojamentos eram improvisados com lonas, sem proteção adequada contra animais ou condições climáticas adversas. Além disso, não havia instalações sanitárias ou água para banho. Os trabalhadores eram constantemente ameaçados para que não denunciassem a situação.

A operação, resultado de uma investigação minuciosa, permitiu localizar os trabalhadores e realizar o resgate de forma segura. A força-tarefa garantiu assistência imediata às vítimas, que agora recebem suporte para restabelecer seus direitos trabalhistas e sociais.

Os empregadores serão responsabilizados administrativamente e trabalhistas, além de enfrentarem a responsabilização criminal por reduzir as vítimas à condição análoga à escravidão.