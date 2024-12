Homem é assassinado a tiros em Pernambués; cavalo também é baleado

As diligências estão em andamento, e a identidade do homem permanece desconhecida - Foto: Divulgação / Google Street View

Um homem de aproximadamente 35 anos foi morto a tiros na noite de ontem, 3, no bairro de Pernambués, em Salvador. Além da vítima, que não foi identificada até o momento, o cavalo que ele estava montado também foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

Ainda não há informações definitivas sobre a motivação do crime, e a Polícia Civil investiga se se tratou de uma execução ou troca de tiros. De acordo com apurações preliminares, a região é conhecida pelo tráfico de drogas, e é comum que indivíduos ligados ao tráfico utilizem cavalos para se locomover no local. No entanto, não há informações que apontem a vítima como envolvida com o crime, já que ele não era morador da área.

O corpo foi encontrado pela manhã, e a Polícia Militar foi acionada para o local. Policiais da 1ª CIPM isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e removeu o corpo. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o caso para identificar os autores e a motivação do assassinato.

