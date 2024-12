Corpo em estado de decomposição é encontrado no interior da Bahia

A Polícia Civil vai apurar o caso - Foto: Divulgação / Google Street View

Na manhã desta quarta-feira, 4, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma residência no bairro dos Barreiros, em Conceição do Coité, região do Sisal.

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais do 16º BPM foram acionados após denúncias sobre a localização do corpo, na rua Dionízio Pinto. Ao chegarem no local, confirmaram a veracidade da informação e isolaram a área para a realização de perícia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi imediatamente acionado para adotar as medidas cabíveis. A identidade da vítima ainda não foi revelada, e as causas da morte serão investigadas.

