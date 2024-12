Policial militar flagrado jogando homem de ponte é preso

Um vídeo registrou o momento - Foto: Reprodução

A Justiça Militar decretou nesta quinta-feira, 5, a prisão do policial apontado como o responsável por jogar um entregador de uma ponte na Zona Sul de São Paulo, no último domingo, 1°. O soldado Luan Felipe Alves Pereira estava detido após prestar depoimento na Corregedoria da Polícia Militar. Um vídeo registrou o momento do ocorrido e vizalizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver um policial levantando uma moto que está no chão. Em seguida, outro militar aparece segurando o homem pela camisa azul, se aproxima da ponte e joga o homem no rio.

A vítima, identificada como Marcelo caiu de cabeça de uma altura de três metros, teve ferimentos, mas passa bem.

O soldado será encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte da capital paulista, após realização de exames no IML.

