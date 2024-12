Bruno Reis participa de celebrações a Nossa Senhora da Conceição

O prefeito Bruno Reis participou neste domingo, 8, das celebrações em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia. Ele acompanhou, ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos, a Solene Celebração Eucarística, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, cardeal Dom Sérgio da Rocha, realizada na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, e o início da tradicional procissão.

Neste ano, o tema das celebrações é “Festejando a Padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, celebramos 170 anos da Proclamação do Dogma da Imaculada Conceição rumo ao Jubileu de Esperança”. Os fiéis lotaram o entorno da Basílica para acompanhar a Celebração Eucarística e da procissão, que começou logo depois da celebração conduzida por Dom Sérgio da Rocha.

“É uma alegria estarmos aqui para renovar a nossa fé, a esperança, que possamos ter uma Bahia melhor, mais justa, mais segura, em que todos possam ter a esperança de dias melhores. Sempre participo aqui da festa da padroeira do nosso Estado, que Ela nos cubra de bênçãos, nos ilumine e nos dê muita sabedoria para fechar esse ano e, com fé em Deus, fazer 2025 um ano ainda muito melhor”, disse o prefeito.

Fiéis lotaram a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio | Foto: Valter Pontes / Secom PMS

Ele lembrou que o calendário de festejos religiosos começou no último dia 4, na celebração a Santa Bárbara, e segue agora com Nossa Senhora da Conceição. “É uma festa que consegue mobilizar milhares de devotos, fieis, peregrinos, muitas pessoas que vieram dos quatro cantos do Estado para estar aqui em Salvador para participar dessa celebração e para renovar sua fé. É um momento também para agradecer a Deus e a Nossa Senhora por tantas conquistas, por tantas vitórias, mas também para pedir proteção, sabedoria, que iluminem a nossa caminhada”, afirmou

Dom Sérgio da Rocha destacou os 170 anos do Dogma da Imaculada Conceição, celebrados em 2024. “Mais uma vez, é uma grande alegria de celebrar essa festa tão querida de todo o povo baiano, nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira de todos nós, é claro que é sempre uma manifestação cultural de rara beleza, mas é, acima de tudo, uma manifestação religiosa da fé que está no coração de cada um de nós, da devoção à Mãe de Jesus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Conceição da Praia”, disse.

O cardeal pontuou que o momento é de renovação da fé e da esperança para superar os desafios que a humanidade enfrenta. “Nós estamos celebrando essa festa num tempo difícil, com tantos desafios para as famílias, para o nosso povo, e olhamos com esperança, a esperança que vem da fé em Cristo, a esperança que vem da proteção dessa Mãe querida”, afirmou.

Programação

A festa da padroeira da Bahia começou no último dia 24, com uma celebração eucarística. A Solene Novena foi realizada de 29 de novembro a 7 de dezembro. Diariamente, neste período, foram celebradas missas – com exceção do dia 5, quando ocorreu a Vigília do Apostolado da Oração – e celebrações eucarísticas.

Neste domingo, o dia teve início com a alvorada e missas às 5h e às 6h. Também haverá celebrações pela tarde. O ponto alto dos festejos foi a Solene Celebração Eucarística, presidida por Dom Sérgio da Rocha.

Em seguida ocorreu a tradicional procissão com as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e São José pelas principais ruas do bairro Comércio, retornando para a Basílica. Centenas de fieis acompanharam as celebrações.