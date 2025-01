Fabrizzio Muller e Ivete Sacramento devem deixar governo Bruno Reis

Secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller (à esquerda), e secretária de Reparação, Ivete Sacramento (à direita) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), vem optando por manter sigilo sobre as mudanças de quadros em seu segundo mandato, que será iniciado no dia 1º de janeiro.

Publicamente, o gestor afirma que não tem pressa e diz que não “está preso” a data da posse para anunciar a reforma. Além disso, ele também declarou que fará apenas pequenos ajustes para a nova gestão.

Nos bastidores, contudo, a movimentação sobre a reforma administrativa tem sido intensa. Neste novo governo, o chefe do Executivo municipal deve perder dois quadros: o secretário de Mobilidade (SEMOB), Fabrizzio Muller, e a secretária de Reparação (SEMUR), Ivete Sacramento.

Informações obtidas pelo Portal A TARDE dão conta de que ambos manifestaram o desejo de deixar a gestão pública. Muller, por sua vez, quer se desligar da cadeira para se dedicar a projetos pessoais. A mesma linha é compartilhada por Ivete.

A eventual saída do gestor da mobilidade, segundo interlocutores do Palácio Thomé de Souza, deve sofrer uma possível resistência do próprio gestor municipal, que elogia o trabalho do titular à frente da pasta e não quer perdê-lo.

Muller atua no Executivo desde 2013, quando foi convidado pelo então secretário Municipal de Urbanismo e Transporte de Salvador, José Carlos Aleluia, para atuar na Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador).

Neste mesmo período, a professora universitária, Ivete Sacramento passou a assumir a cadeira da gestão municipal, ainda durante o governo ACM Neto (União Brasil).

No início deste mês, o prefeito anunciou a saída do secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, que também passará a se dedicar ao setor empresarial, em que acumula experiência na área de gestão de carreira, imagem e desenvolvimento de negócios de personalidades.