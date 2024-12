Com saída de Tourinho, Duda Sanches deve assumir Secult

Vereador diz que está à disposição do prefeito - Foto: Valdemiro Lopes | CMS

Poucas peças devem ser modificadas no primeiro escalão do segundo mandato do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), que iniciará no dia 1º de janeiro. As alterações vão contemplar apenas dois vereadores, conforme apuração do Portal A TARDE.

Uma das mudanças diz respeito à Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Secult), atualmente comandada pelo empresário Pedro Tourinho, como já anunciada pelo chefe do Executivo municipal.

O posto em aberto deve ser ocupado pelo vereador Duda Sanches (União Brasil), que já sinalizou ao gestor municipal a vontade de ocupar um cargo no secretariado.

“Hoje me sinto, de certa forma, mais preparado ainda e com condições de tocar um projeto no Executivo com mais longevidade, com mais tempo com possibilidade de implantar, ter uma ideia e maturar esse projeto sentado numa cadeira de secretário. Meu nome está à disposição e o prefeito sabe disso”, disse Duda, em entrevista exclusiva ao A TARDE.

Interlocutores do governo afirmam que as conversas entre Duda e Bruno já caminham para um possível consenso. Internamente, também se especula o nome da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) para o posto.

Pensando na acomodação do aliado, o prefeito encaminhou à Câmara Municipal de Salvador (CMS) um projeto de lei que altera a estrutura dos cargos comissionados nas pastas. A proposta autoriza a criação de 14 novas funções comissionadas e oito cargos de confiança na Cultura.

A eventual saída do político do União Brasil do Legislativo, por sua vez, abre espaço para a entrada do primeiro suplente do partido, Palhinha, que obteve 8.564 votos nas eleições passadas. O retorno do político à Casa tem o aval do próprio gestor municipal e do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União).

Outra baixa na CMS será a do vereador Luiz Carlos (Republicanos), segundo mais votado no pleito do dia 6 de outubro, com 19.358 votos. Ele deve voltar a ocupar a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), pasta já comandada há muito tempo pelo Republicanos.

Sendo assim, quem assume a cadeira deixada pelo edil é o suplente Beca, que terminou com 7.642 votos no último pleito.

Informações chegadas ao A TARDE dão conta de que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) deve bater o martelo sobre a reforma até a próxima semana.