Republicanos e PRD reafirmam apoio à reeleição de Muniz à presidência

Vereadores se reuniram com o presidente da casa nesta tarde - Foto: Assessoria

O vereador Carlos Muniz (PSDB), atual presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), ganhou mais um gesto de apoio à sua recondução à presidência da casa. Nesta terça-feira, 29, o vereador eleito do PRD, Kênio Resende, formalizou apoio à reeleição do tucano e contou com o novo aceno dos vereadores eleitos do Republicanos, Luiz Carlos Souza, Ireuda Silva, Julio Santos e Kel Torres.

Durante o encontro, o vereador Luiz Carlos reafirmou a decisão de marchar junto com o atual presidente. “O Republicanos já estava nesse arcabouço de partidos que apoiam a recondução de Carlos Muniz, entendendo que ele está fazendo uma boa gestão e que nós queremos a continuidade disso”, destacou.

Luiz Carlos aproveitou para reforçar ainda que o vereador Kênio Resende, do PRD, também apoia a recondução de Muniz.

Ao todo, 40 vereadores já declararam apoio à reeleição do atual presidente. Os integrantes das bancadas do União Brasil, PSD, PP, PL, PDT, DC, PRD, PSDB, Podemos, PV, MDB, PT, PCdoB, PSB e Cidadania já haviam referendado o voto para a permanência de Muniz no cargo mais alto do Legislativo.