PT, PCdoB e PSB declaram apoio à recondução de Muniz para presidência

Apoio foi firmado na tarde desta segunda-feira, 21 - Foto: Antonio Queirós | CMS

Os vereadores eleitos da bancada de oposição da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Augusto Vasconcelos, Aladilce Souza, ambos do PCdoB, Marta Rodrigues (PT) e Silvio Humberto (PSB), declararam apoio à reeleição do presidente Carlos Muniz (PSDB) nesta segunda-feira, 21.

O atual líder do grupo, vereador Silvio Humberto (PSB) fez uma avaliação positiva da gestão do tucano à frente da casa. “Fizemos uma avaliação positiva desses dois anos e decidimos apoiar a reeleição do presidente Carlos Muniz”, disse.

Leia mais

>> PV e MDB declaram voto em Carlos Muniz e 37 vereadores apoiam sua reeleição à presidência da Câmara

>> PSD declara apoio à reeleição de Muniz para presidência da Câmara

>> Muniz recebe apoio de mais seis partidos para reeleição na Câmara

Antes de firmarem o apoio, os integrantes da bancada apresentaram uma carta com 16 itens a Muniz, que se comprometeu a cumprir. Entre os compromissos firmados estão a manutenção da autonomia diante do Poder Executivo e a garantia da proporcionalidade das bancadas na composição das comissões temáticas da Casa.

Para Silvio, a ação “reforça a autonomia da Casa, os espaços legislativos e assim, o fortalecimento institucional da Câmara de Salvador”.

Ao todo, 40 vereadores já declararam apoio à reeleição de Carlos Muniz. Os integrantes das bancadas do União Brasil, PP, PL, PDT, DC, PRD, PSDB, Podemos, PV, MDB e Cidadania já referendaram o voto para a sua permanência na Presidência da Casa.