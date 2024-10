PV e MDB declaram voto em Carlos Muniz e 37 vereadores apoiam sua reeleição à presidência da Câmara

Carlos Muniz (PSDB) - Foto: Divulgação

Com o apoio anunciado pelo PV e MDB, através dos vereadores André Fraga e Davi Rios, respectivamente, 37 vereadores já referendaram a reeleição de Carlos Muniz (PSDB) como presidente da Câmara Municipal de Salvador. Os integrantes das bancadas do União Brasil, PP, PL, PDT, DC, PRD, PSDB, Podemos e Cidadania já tinham manifestado o voto para a permanência de Muniz à frente do Legislativo soteropolitano.

Nos últimos dias, os vereadores Randerson Leal e João Cláudio, do Podemos, se juntaram a Felipe Santana, do PSD, que confirmou apoio durante reunião do diretório municipal da sigla, comandada pelo vereador Edvaldo Brito.

Nos encontros, Muniz tem agradecido os apoios e afirmado que está se dedicando ainda mais para trabalhar pela população e pela cidade. “Ouvimos todos os vereadores no dia a dia para que possamos administrar a Câmara Municipal, o que não é algo fácil. Mas estejam certos de que administramos com muita vontade de fazer o melhor para o povo de Salvador”, afirmou.

A expectativa é que o diálogo seja ampliado nos próximos dias com todas as bancadas.