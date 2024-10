PSD declara apoio à reeleição de Muniz para presidência da Câmara

Reunião do diretório do PSD aconteceu na manhã desta terça-feira, 15 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vereador reeleito Carlos Muniz (PSDB), que está em busca da sua recondução à presidência da Câmara Municipal de Salvador (CMS), conseguiu mais um apoio. Desta vez, da bancada do PSD.

O presidente municipal da sigla, Edvaldo Brito, que não optou por não concorrer a um novo mandato na casa legislativa, reuniu o diretório para declarar apoio à reeleição do tucano na manhã desta terça-feira, 15. A legenda conseguiu eleger apenas um vereador: Felipe Santana.

“Reunimos o partido para confirmar o apoio ao presidente Carlos Muniz na Câmara. Primeiro, pelas qualidades pessoais e pela atuação dele como gestor. Depois, como líder de um agrupamento político, que tem essas características tão importantes”, disse Edvaldo.

Brito ainda afirmou que como gestor, Muniz provou que tem capacidade para continuar conduzindo a Casa. “E, como líder politico, ele tem essa aptidão de ser aplaudido por todos nós. Portanto, por essa razão, estamos com ele na eleição que acontecerá dia 2 de janeiro de 2025”, disse o decano da CMS.

Com a confirmação do partido, 31 vereadores já declararam apoio à reeleição de Muniz para a Presidência da Câmara. Além de Felipe Santana, o atual presidente conta com o apoio das bancadas do União Brasil, PP, PL, PDT, DC, PRD, Podemos, PSDB e Cidadania.