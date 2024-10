Com Podemos, apoio à reeleição de Carlos Muniz chega a 30 vereadores

Randerson Leal e João Cláudio se reuninram com Carlos Muniz para confirmar apoio - Foto: Divulgação

Os vereadores Randerson Leal e João Cláudio, do Podemos, reuniram-se na manhã desta quinta-feira (10) para declarar apoio à reeleição do vereador Carlos Muniz (PSDB) para a Presidência da Câmara de Salvador.

O Podemos faz oposição ao prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil) e até o momento foi o único partido da minoria a confirmar o apoio a recondução de Muniz ao cargo.

Além deles, o tucano já recebeu o apoio dos vereadores que integram as bancadas do União Brasil, PP, PL, PDT, DC, PRD, PSDB e Cidadania, totalizando 30 parlamentares.

De acordo com Randerson Leal, vereador reeleito, Muniz sempre priorizou o atendimento aos pares, independentemente da posição partidária. “Eu mesmo sou muito grato a ele, por tudo que me orientou e me ajudou nesses últimos 12 meses em que estive na Câmara”. Randerson enfatizou que está consolidado o apoio dos parlamentares a Muniz e “é o reconhecimento de todos pela postura dele na condução da Câmara”.

Randerson Leal disse ainda que, a partir de janeiro, ele e João Cláudio vão trilhar algumas ações no Legislativo Municipal e o apoio e a orientação do presidente serão imprescindíveis para isso. “Muniz está consolidando todos esses apoios devido à forma correta com que trata a todos e como se relaciona no dia a dia com todos os partidos”, destacou o vereador do Podemos.

Durante o café da manhã, Muniz agradeceu os apoios e disse que estava se dedicando ainda mais para trabalhar pela população e pela cidade. “Ouvimos todos os vereadores no dia a dia para que possamos administrar a Câmara Municipal, o que não é algo fácil. Mas estejam certos de que administramos com muita vontade de fazer o melhor para o povo de Salvador”, afirmou.

A expectativa é que o diálogo seja ampliado nos próximos dias com todas as bancadas.