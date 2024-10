Câmara de Salvador define data de votação de empréstimo para compra de ônibus elétricos

Deliberação ocorreu em reunião do Colégio de Líderes com o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB) - Foto: Divulgação

O Projeto de Lei nº 130/2024, de autoria do Executivo Municipal, será votado na próxima semana, dia 22. A matéria prevê um empréstimo de R$ 350 milhões junto ao BNDES para a aquisição de ônibus elétricos. Essa deliberação ocorreu em reunião do Colégio de Líderes realizada nesta segunda-feira, 14, no Salão Nobre, e coordenada pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB).

“Votaremos o mais rápido possível para que o Executivo possa fazer esse empréstimo e assim comprar logo os ônibus. Há um entendimento entre as bancadas pela importância da matéria. Justamente para que o povo de Salvador venha a ter o mais rápido possível esse benefício no transporte público”, afirmou Muniz.

“Foi definido também, de forma democrática, junto com os nossos pares, o cronograma de votações de projetos dos vereadores”, disse Carlos Muniz.

De acordo com ele, foi acordado que serão apreciados no plenário, no dia 18 de dezembro, dois projetos de cada vereador. A análise dessas matérias pelas comissões será realizada até o dia 10 de dezembro. “Faz-se necessário que os projetos tenham parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final até o dia 25 de novembro”, afirmou o chefe do Legislativo da capital da Bahia.

Posse e eleição da Mesa

Também foram definidas na reunião do Colégio de Líderes que a posse dos vereadores para o próximo mandato, entre 2025 e 2028, será realizada no dia 1º de janeiro do próximo ano, ás 14h30.

E no dia 2 de janeiro de 2025, às 09 horas, será realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador para a próxima legislatura.