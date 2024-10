“Cresceu muito”, avalia Futuca sobre desempenho do MDB

Alex Futuca (MDB) , prefeito eleito de Ibirataia. Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE Data 11/10/2024 - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O presidente licenciado do MDB Bahia e prefeito eleito de Ibirataia, Alexandro Freitas Silva, Alex Futuca, ou Sandro Futuca, avaliou, em conversa com o Portal A TARDE, o desempenho do partido nas eleições deste ano no estado e comentou sobre um possível cenário para 2026.



“O MDB foi muito bem, ele cresceu aí 160%, nós fizemos 32 prefeitos, 27 vice-prefeitos, ficou em terceiro lugar entre os mais votados. [...] Cresceu muito, principalmente, por conta do trabalho e dos quadros que a sigla tem e isso foi muito importante para o partido”, afirmou.

Futuca se licenciou do posto de líder do MDB estadual para se dedicar a candidatura à prefeitura de Ibirataia, município do Médio Rio de Contas. Quem assumiu seu lugar no momento é o vice-líder, Jaime Vieira Lima, primo do ex-ministro Geddel e ex-deputado federal Lúcio.

Ao todo, o MDB conquistou 32 prefeituras no estado. São elas:

Acajutiba - Jadiel Souza (61,91%);

Baixa Grande - Canário (50,31%);

Boa Nova - Lucas De Aete (52,07%);

Buritirama - Dr.léo (49,89%);

Cansanção - Vilma Gomes a Mamãe (73,51%);

Condeúba - Micael de Odílio (55,97%);

Coronel João Sá - Carlinhos (64,23%);

Heliópolis - Mendonça (53,65%);

Ibirataia - Sandro Futuca (49,80%);

Ibititá - Dr Afonso (42,65%);

Irará - Nassara (53,84%);

Itagimirim - Luizinho (61,42%);

Itapetinga - Eduardo Hagge (53,71%);

Itiubá - Zé do Rádio (51,98%);

Jaguaripe - Dr Fabio (55,22%);

Juazeiro - Andrei (48,85%);

Macaúbas - Aloísio (54,81%);

Mairi - Gustavo (74,85%);

Medeiros Neto - Beto Pinto (70,28%);

Mulungu do Morro - Acácio (50,25%);

Pedrão - Marcílio Menezes (73,99%);

Presidente Dutra - Robertão (89,13%);

Ribeira do Amparo - Teti Britto (57,29%);

Ribeira do Pombal - Erikkson Silva (74,91%);

Ruy Barbosa - Bonifácio (55,06%);

Santana - Zé Raul (58,93%);

Santanópolis - Vitor do Povo (78,26%);

Serrinha - Cyro (43,56%);

Tucano - Ricardo Maia (78,38%);

Vera Cruz - Igor (66,10%);

Wenceslau Guimarães - Gabriel De Parisio (50,33%) e

Xique-Xique - Renanzinho (53,62%).

Eleições 2026

Com um deputado federal e dois estaduais, Futuca também ressaltou que para as eleições de 2026, o foco será expandir a sigla e conquistar mais cadeiras nas Casas legislativas.

“O partido está estruturado e vai se estruturar mais ainda para que a gente possa ir com muita tranquilidade disputar a eleição de 2026, para fazer mais deputados na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa da Bahia, é esse o objetivo fazer o partido crescer. Eu não tenho dúvida que a gente vai ampliar muito isso na próxima eleição”, declarou.