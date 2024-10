Sandro Futuca é eleito prefeito em Ibirataia

Futuca foi eleito com 47,91% dos votos válidos - Foto: Divulgação

O candidato do MDB, Sandro Futuca, foi eleito como prefeito de Ibirataia nas eleições de domingo, 6, e comandará o município localizado no Médio Rio de Contas pelos próximos quatros anos.

Em uma votação apertada, o emedebista se consagrou vitorioso da disputa com 49,8%, dos votos válidos contra 47,91% de Juca Muniz (Avante). Elisio do Coal (PL) ficou com 2,29%. A eleição em Ibirataia teve 19,90% de abstenção, 1,04% votos brancos e 5,21% votos nulos.

Futuca foi eleito pela coligação Coligação O Melhor Para Ibirataia, formada pelos partidos MDB / Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV) / PSB / AGIR / PSD / Solidariedade / PODE. Seu vice é Caio Pina do PSB.

Futuca era presidente do MDB estadual e se afastou do partido para se dedicar a sua candidatura.