"Temos que ter um olhar regional”, diz Futuca sobre baixo sul

Eleito para seu primeiro mandato como prefeito, Futuca destacou também como pretende fazer de Ibirataia destaque na região

A experiência como diretor-presidente da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) e no comando do MDB-BA, credenciaram Alexandro Freitas Silva, o Alex Futuca, ou Sandro Futuca, aos próximos quatro anos à frente da Prefeitura de Ibirataia. O gestor é visto na região com potencial para levá-la à posição de destaque no baixo sul baiano.

Recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, em visita ao Grupo nesta sexta-feira, 11, o gestor destacou os feitos no comando da Cerb que o credenciaram a uma posição de destaque dentro do grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues na Bahia.

Futuca relembrou ações que realizou na região para levar água tratada para as casas de milhares de baianos e baianas e parabenizou o Grupo A TARDE pela cobertura das eleições 2024 em todos os seus veículos, com destaque para a transmissão da apuração e resultado do pleito no Youtube do A TARDE Play.



Futuca foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves

Eleito para seu primeiro mandato como prefeito, Futuca destacou também como pretende fazer de Ibirataia destaque na região. Segundo ele, sua missão é ter um olhar regional, fazendo com que outros municípios ao redor de sua cidade também se beneficiem com o desenvolvimento gerado.



“Eu fui convidado pelo governador Rui Costa para a Cerb em abril de 2022, e nós fizemos um grande trabalho não só naquela região como na Bahia toda. A Cerb, como eu costumo falar, é uma Embasa da zona rural, que leva água para quem não tem e não é tarifária, é um trabalho social. Nós tivemos a possibilidade de fazer um trabalho regional com a Cerb porque, apesar daquela região do baixo sul chover muito, as pessoas se enganam quando acham que todo mundo tem água e é bem servida. E não é bem assim”, explicou Futuca, ao relembrar o trabalho à frente da Companhia estatal.

Entre as principais cidades contempladas pela atuação da Cerb na gestão Futuca, se destacam Jequié, Jitaúna, Barra do Rocha, Ibirataia, Itagibá e Ipiaú. “É um trabalho regional”.

Eu fui eleito prefeito de Ibirataia, mas a gente tem que ter um olhar regional. Eu não posso deixar de ter um olhar diferente, até porque como presidente da Cerb, onde atuei, a gente teve um olhar de cuidar de toda a região. Então, como eu tô em Ibirataia hoje, eu vou ter logicamente um desejo, um olhar de fazer uma defesa da minha região, porque a região tem que crescer. Alex Futuca - Prefeito de Ibirataia

“Logicamente vai virar meu foco, mas eu acho que quando a região se desenvolve, todos os municípios ali eles são beneficiados. A gente tem que ter esse olhar e aproveitar e o acesso ao Governo do Estado, com os secretários, em Brasília com os ministros e aproveitar isso para trazer o desenvolvimento da sua região”.

Futuca pontuou também que pretende chamar todos os prefeitos da região para entender o problema de cada município para, aos poucos ir solucionando-os.



“Eu acho que o primeiro passo é a gente entender os problemas que existem na região. A gente viveu aí há muito tempo a crise do cacau e ele voltou e está voltando com tudo, com preço. Só que ainda você não pode ficar só também pensando em monocultura, eu estou falando da parte de agricultura. Tem que diversificar, até porque hoje lá na região tem fábrica de polpa que pode consumir outros outros produtos, tem que ter um comércio forte regional, tentar fazer na sua região uma saúde forte, que é a maior questão das pessoas hoje", disse.