Augusto Castro confirma mudanças no secretariado em Itabuna

Prefeito reeleito em Itabuna, Augusto Castro (PSD) já planeja uma mudança no secretariado. Buscando dar uma “oxigenada” na estrutura municipal, o gestor revelou ao Portal A Tarde que a reforma administrativa vai acontecer até a posse.

“A partir de janeiro haverá uma mudança natural de secretários para dar uma oxigenada na máquina. Até o início do ano que vem as trocas devem acontecer”, disse o prefeito, que preferiu manter o mistério em relação aos nomes.

Castro projetou que o seu maior desafio será fazer um segundo mandato melhor que o primeiro. Para bater a meta, ele elencou o que deve ser prioridade para os próximos anos de sua gestão.

“Vamos trabalhar algumas obras estruturantes como a nova ponte que dará acesso de um lado do Rio Cachoeira ao outro. Na área da saúde, temos como prioridade fazer uma força tarefa para zerar as filas da regulação. Também investiremos ainda mais em educação, com a construção de escolas, reformas e ampliação, assim como promover a valorização do professor e a melhora na qualidade da merenda”, afirmou.

O prefeito também disse que está na expectativa da entrega da maior obra de sua administração que vai promete acabar com o problema de falta de água no município.

“Teremos um novo sistema de abastecimento, já que Itabuna sofre há quase 40 anos com falta de água. É a nossa maior obra, onde a prefeitura investiu R$ 28 milhões e o estado mais R$ 10 milhões. Na primeira etapa nós vamos atender cerca 60 bairros. A obra já está sendo finalizada onde serão entregues dois grandes reservatórios que vão abastecer quase 80% da cidade. Será inaugurado dentro de 40 dias”, afirmou.

Augusto Castro avaliou que sua reeleição foi o resultado de um sentimento de continuidade da população itabunense, e por isso não houve chances para a oposição. Na votação do último domingo Castro obteve 58,95% dos votos, enquanto o deputado estadual Fabrício Pancadinha (Solidariedade) ficou com 26,73%.

“Ele não representava o sentimento da cidade. Não era um candidato que a cidade enxergava como prefeito. Para o legislativo tudo bem, é o espelho da sociedade, mas para entregar a chave da cidade para uma pessoa que não tem experiência nenhuma? A população não quis fazer isso”, disse.

Questionado sobre seu futuro político, Castro garantiu que não está pensando em 2026 e que vai seguir com o mandato até o final. “Vou cumprir, com fé em Deus, os quatro anos”, garantiu.