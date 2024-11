Prefeitura de Salvador encaminha projeto de reajuste do IPTU à Câmara

Vista aérea de edifícios residenciais em Salvador - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A prefeitura de Salvador encaminhou, na segunda-feira, 28, à Câmara Municipal (CMS) um projeto de lei que prevê o reajuste do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) com base na variação anual do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado para observar tendências de inflação no Brasil.



Leia mais:

>> Presidente do PT da Bahia fala em retomada do partido no estado

O documento detalha a mudança para o exercício de 2025 e 2026, sendo que os valores não poderão ser superiores à variação anual do IPCA, que registra uma projeção média de 3,97% para 3,96% em 2025 e 3,60% para 2026.



Leia mais:

>> "Essa vitória é do grupo político", diz Jerônimo sobre Camaçari

O líder do governo na Casa, Kiki Bispo (União Brasil), antecipou, em conversa com o A TARDE, que as comissões da Câmara vão se reunir na manhã desta terça para discutir sobre a medida.

Ainda não há previsão para chegar ao plenário para votação.